La prova del cuoco, torta rustica salsiccia e cavolfiori ricetta di Antonio Capitani (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dalle nuove ricette La prova del cuoco la ricetta della torta rustica con salsiccia e cavolfiori di Antonio Capitani, la ricetta di una torta salata golosa, diversa dalle solite, ricca ma facile da preparare. La torta rustica La prova del cuoco di Capitani è una vera delizia, perfetta anche per le feste, perfetta per grandi e bambini. Per la torta salata con salsiccia e cavolfiore vista a La prova del cuoco oggi la ricetta prevede la pasta sfoglia già pronta quindi davvero una preparazione facile e veloce. Ecco la ricetta della torta salata La prova del cuoco oggi 30 dicembre 2019. Non perdete le altre ricette in tv. LA ricetta DELLA torta rustica CON salsiccia E cavolfiori COLORATI – RICETTE LA prova DEL cuoco Ingredienti torta rustica con salsiccia e cavolfiore La prova del cuoco: 1 disco di pasta sfoglia, 2 o 3 salsicce fresche, 400 g cavolfiori colorati, 3 o 4 patate, rosmarino, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

