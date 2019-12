Gregoretti, per Salvini il processo è vicino: la Lega non ha i numeri per salvarlo al Senato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Per il leader della Lega, Matteo Salvini, evitare il processo sul caso della nave Gregoretti sembra davvero un'impresa ardua. Anche i numeri della Giunta per le immunità e dell'Aula del Senato sembrano condannare l'ex ministro dell'Interno. E alla Lega servirà un miracolo per trovare i voti necessari per evitare il processo al suo segretario. Leggi la notizia su fanpage

