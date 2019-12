Capodanno | botti e animali | tutto quello che c’è da sapere

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) A poche ore dalla notte più rumorosa dell’anno, l’Enpa, Ente nazionale protezione, fa il punto suche c’è daper proteggere Fido. Per gli, spiega Meir Levy, veterinario dell’Enpa nazionale, “è un momento davvero drammatico. I rumori ma anche le luci improvvise possono spaventare moltissimo e creare delle vere e proprie crisi di panico. Sono diversi i cambiamenti che possiamo notare a livello fisico: iperventilazione (il cane respira a fatica), tachicardia (il battito accelerato) e in alcuni casi anche sciallorea, ovvero ipersalivazione, e tremori muscolari”. “Occorre preventivamente chiudere tutte le finestre. In caso di attacco di panico del nostro animale spegnere anche le luci ed evitare ulteriori suoni alti (anche televisione o musica). Cercare di stargli vicino ma ricordare che in questo stato di ...

