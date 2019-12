Sposati e inseparabili da 58 anni Franco e Lucia muoiono insieme alla Vigilia di Natale

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Hanno vissutoper 58se ne sono andatidi. È la storiaCastellani e sua mogliePavan, 85 e 87, entrambi di Bonavigo (Verona) che, malati da tempo, sono deceduti a poche ore di distanza. A raccontarlo è il Corriere della Sera.Prima è morta lei, gravemente malata da tempo, poi, poche ore dopo lui, quasi in silenzio ... Si eranoil 28 ottobre del 1961 e da allora non erano mai stati lontani più di qualche ora.Lui maestro lei casalinga: la coppia era diventata un simbolo della comunità. In città, definivano“memoria storica”. Il loro funerale si è svolto ieri alle 15 nella chiesa di Bonavigo e ora sono stati sepolti nel cimitero di Roverchiaretta.

