Addio Sue Kyon, la "Lolita" di Kubrick

ParamountItalia : “Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea punteggiata dei documenti. Ma nelle mie braccia… - emo31575554 : RT @cinescatenato: Lutto nel mondo del cinema: è morta all'età di 73 anni #SueLyon, indimenticabile #Lolita di #StanleyKubrick. ??https://t.… - whipart : Addio Sue Lyon, scandalosa e dolce #Lolita. -

E' morta a 73 anni Sue Lyon, "" del film di Stanleydel 1962, tratto dall'omonimo romanzo di Nabokov. Aveva 14 anni quando fu scelta per quel ruolo tra 800 ragazze e vinse anche un Golden Globe come migliore attrice esordiente. Quel ruolo fece di Sue Lyon una promessa di Hollywood, facendole interpretare altri ruoli di giovane tentatrice.Lavorò con John Huston, in "La notte dell' iguana" (1964), con John Ford in "Missione in Manciuria". Ma superata l'adolescenza, il successo si attenuò.(Di sabato 28 dicembre 2019)