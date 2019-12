Leggi la notizia su repubblica

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'episodio in provincia di Vibo Valentia dove una famiglia ha protestato e se n'è andata dalla pizzeria insultando i ragazzi. La condanna del sindaco e delle associazioni

FRANCESC0PAGANO : RT @repubblica: 'Non mangiamo vicino ai down, ci viene la nausea' [aggiornamento delle 16:49] - repubblica : 'Non mangiamo vicino ai down, ci viene la nausea' [aggiornamento delle 16:49] - applejuice78669 : RT @GiuseppeCarlo16: @JohnOberg @MarisciaFox Bastardi chi alleva animali in questo modo. Non mangiamo più carne così danno la fame -