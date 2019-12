Ari Behn | morto suicida lo scrittore reale norvegese | accusò di molestie Kevin Spacey

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si èto all’età di 47 anni Ari, loche era stato il genero del re Harald e che nel 2017 aveva denunciato di esser stato molestato 10 anni prima da. La notizia è stata confermata dal suo agente, Geir Hakonsund, che non ha fornito dettagli su come si sia to

repubblica : Norvegia, morto suicida lo scrittore Ari Behn ex marito della principessa Maria Luisa - Corriere : Suicida Ari Behn, lo scrittore che accusò di molestie Kevin Spacey - elespanolcom : Se suicida Ari Behn, ex marido de la princesa Marta Luisa de Noruega -