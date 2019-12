A che ora inizia il derby Virtus Bologna-Fortitudo Bologna e su che canale vederlo in tv

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) A Natale non ci sarà solo l’NBA, ma dopo dieci anni in Serie A ritorna ildi. Si gioca proprio il 25 Dicembre l’attesissima sfida tra. Una rivalità storica, una città che si divide in due per un giorno. Da una parte lacapolista trascinata dalle magie di Milos Teodosic e dall’altra unache sta disputando un ottimo campionato e sogna la vittoria con il grande ex Pietro Aradori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELDALLE 20.30 Segafredo– Pompea, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2019/2020, si giocherà oggi 25 Dicembre alle ore 20.30. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN. Non perdetevi la diretta testuale su OA Sport IL PROGRAMMA COMPLETO DI...

