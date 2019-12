Traffico Roma del 24-12-2019 ore 17 | 30

(Di martedì 24 dicembre 2019) INCIDENTE SULLA CASSIA BIS IN USCITA DALLA CITTÀ: CI SONO CODE DAL GRA A DI VIA DELLA GIUSTINIANA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA tra L’OSPEDALE SAN PIETRO E VIA DI GROTTAROSSA IN entrambe le DIREZIONi, E TRA IL GRA E LA GIUSTINIANA VERSO L’OLGIATA. ALTRO INCIDENTE SULLA Via Prenestina in Prossimità di Viale Palmiro Togliatti in direzione Gra, E SU Via Casal del Marmo aLL’ Altezza DI Via Monte del Marmo, CI TROVIAMO TRA IL GRA E PALMAROLA: CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI ORARIO FERIALE PER BUS, FILOBUS, TRAM E METROPOLITANE: ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA È ALLE ORE 21. REGOLARE IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI. ED A CAUSA DI un’autoMOBILE in sosta IRREGOLARE LUNGO viale Rossini, CI SONO ritardi per le linee tram 3 e 19. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO ...

Leggi la notizia su romadailynews

riotta : Viaggiare in auto a Roma con traffico mai regolato fondo stradale assurdo luci mancanti segnalazione mancante o van… - Unomattina : Aggiornamenti sull'incidente mortale di sabato notte a Roma. Le due vittime avrebbero sfidato il traffico fuori dal… - Rvaticanaitalia : 'Buon Natale da Betlemme, dove nel 2020 speriamo di concludere il nostro lavoro con il restauro della Grotta della… -