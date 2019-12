Supercoppa amara per Ronaldo | perde la prima finale dopo 12 successi

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Doppia beffa per Cristianoindodicidi fila il portogheselaEra dal 2014 (di Spagna) che Cristianononva all’ultimo atto di una manifestazione. La Lazio ha surclassato i bianconeri con un netto 3-1 e Cristianosi è dovuto “accontentare” del secondo posto. Non facile per uno come lui, abituato a vincere sempre.delladi Ryad il portoghese aveva vinto 12 finali consecutive: 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, 1di Spagna, 1Italiana più Europeo e Nations League. Leggi su Calcionews24.com

