Massimo Boldi sul matrimonio con Irene Fornaciari | “Le ho regalato un anello”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Peril rapporto d’amore va a gonfie vele. Adesso lui ha compiuto un gesto importante per la compagna: ecco di cosa si tratta.: “Un pegno d’amore” La storia d’amore tracontinua ad andare avanti per il meglio, appassionando migliaia di fan che sono contentissimi per la coppia. Lui ha 74 anni, mentre lei ne ha 40, eppure tra i due non c’è nessuna incertezza, ma solo tanto amore. A confessarlo sono proprio i diretti interessati, che hanno rilasciato di recente un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. Il comico, che usciva da un periodo molto difficile della sua vita, ha ritrovato accanto alla nuova compagna serenità e sorrisi. In occasione delle feste di Natale,ha deciso di regalare alla nuova fiamma un anello e in proposito ha ...

