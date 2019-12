La grinta è la vera chiave del successo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladel? Potrebbe essere la. È vero che per riuscire a raggiungere risultati importanti servono intelligenza e competenze consolidate. Ma, secondo un recente studio che ha coinvolto gli studenti dell’Accademia militare West Point, è un misto di passione e persenza a far sì che non si molli la presa, quando si vogliono raggiungere gli obiettivi più impegnativi. È stata la psicologa Angela Duckworth, dell'Università della Pennsylvania, a studiare il valore della determinazione. Nel 2007, insieme a tre colleghi, ha pubblicato un articolo sul Journal of Personality and Social Psychology, per dimostrare che, con un breve questionario per misurare la, era possibile prevedere chi avrebbe resistito negli ambienti difficili come, ad esempio, le accademie militari, i college d’élite Ivy League e le gare di ...

Deborah_SW4P : È decisamente lei la sportiva dell'anno. Doro Wierer doveva essere appagata dopo il titolo mondiale e la Coppa del… - Frances46510198 : @PianiMino NN capisco tutta sta smania di cambiar sempre modulo quando c'è uno staff tecnico ke è riuscito a rimett… -