Incidente di Roma | il padre di Gaia | “Era la mia forza dopo l’incidente | non ho più

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)di: “Era la mia, non posso andare avanti” IldiVon Freymann, una delle due ragazze morte nell’avvenuto anella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019, non riesce ancora a darsi una spiegazione a quello che è successo alla figlia. “Adesso non ho ragioni per andare avanti,era la mial’che avevo subito”, ha raccontato al suo avvocato, Giovanni Maria Giaquinto. L’uomo, Edward Von Freymann, vive infatti su una sedia a rotelle dal 2011, quando fu coinvolto in un gravein moto nel quartiere Eur. “Questa tragedia – ha raccontato ancora il suo legale – ha un risvolto ancora più drammatico perché colpisce un uomo già provato duramente. Questa mattina l’ho sentito. Questa notte non ha chiuso occhio, è distrutto per quanto ...

mante : Un semplice tragico incidente stradale a Roma trasformato dai media cannibali in una fiera di foto e pettegolezzi. - Unomattina : Un terribile incidente sabato notte a Roma. Due ragazze di 16 anni, Gaia e Camilla, sono state travolte dal Suv gui… - MediasetTgcom24 : Incidente mortale a Roma, le urla e le lacrime di Pietro Genovese: 'Sono passato con il verde, non le ho viste'… -