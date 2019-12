PAGELLE Lecce Bologna | Orsolini sul velluto | i giallorossi si svegliano tardi VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Gabriel,FLOP: Tachtsidis(4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 6, Rossettini 5.5, Lucioni 5.5, Calderoni 5; Petriccione 5.5, Tachtsidis 5 (46′ Shakhov 6), Tabanelli 5.5 (60′ Farias 6.5); Mancosu 5; Falco 5 (81′ La Mantia s.v.), Babacar 6. All. Liverani.(4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Bani 6, Mbaye 6, Denswil 5.5; Medel 6, Poli 6.5;7.5, Soriano 6.5 (86′ Svanberg s.v.), Sansone 6; Palacio 7 (92′ Santander s.v.) All. Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com

