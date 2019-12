Roma | si cerca un vice Dzeko ma il sogno è Castrovilli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), i giallorossi lavorano in vista del mercato di gennaio ma gettano le basi anche per trattative future Gennaio potrebbe portare alcune novità in casaoppure potrebbe essere una buona base di partenza per operazioni che verranno fatte in estate. Per gennaio c’è da capire se effettivamente Kalinic farà le valigie e in casa di risposta affermativa laavrebbe bidi un. Come riporta Tuttosport si allontana l’idea Petagna mentre rimane viva quella legata a Mariano Diaz e Pinamonti. Il vero interesse dei giallorossi è peròe il passaggio di Florenzi alla Fiorentina potrebbe facilitare le cose. Nell’affare potrebbe rientrare anche Riccardi, pallino di Pradè. Leggi su Calcionews24.com

