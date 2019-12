Patenti comprate | chiuse 9 autoscuole casertane | indagato ex direttore della

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 7 minutiCaserta – Il personalePolizia di StatoQuestura di Caserta ha dato esecuzione al Decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., emesso il 9 dicembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Ufficio GIP, avente ad oggetto novee quindicidi guida. Il sequestro è stato disposto all’esito di una complessa indagine avviata nel 2015 e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, congiuntamente alla locale DIGOS, con il coordinamento di questa ProcuraRepubblica, con la quale è stata disarticolata un’associazione per delinquere dedita stabilmente alla corruzione di funzionari pubblici e all’alterazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida. Attraverso un meccanismo ben collaudato consistente nella corresponsione di elevate somme di denaro per il conseguimento...

