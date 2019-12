Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il rapportosuiduedi ragazzi indi. Nell’ultimo anno migliorato il benessere. ROMA – Nuovo rapporto dell’sui. L’Istituto di statistica ha confermato una situazione non proprio eccezionale per i ragazzi italiani condueche vivono indi, ovvero a cui mancano due o più dimensioni del benessere. La maggior parte di questa ‘crisi’ è stata individuata nel Mezzogiorno e tra iadulti tra i 25-34 anni.del benessere in miglioramento Nel rapporto è stato specificato come nell’ultimo anno gli indicatori hanno segnalato un miglioramento del benessere con i valori massimi che si registrano al Nord mentre quelli più bassi al centro. Le difficoltà si sono confermate sul lavoro ma anche sulla conciliazione dei tempi di vita e ...

NewsMondo1 : Istat, quasi due milioni di giovani in condizioni di sofferenza - bluevthunder : RT @jemenfousoui: Vi faccio un riassunto dei dati che l’Istat ha diffuso ieri sui ruoli di genere in occasione della giornata contro la vio… - crissxdallas : RT @jemenfousoui: Vi faccio un riassunto dei dati che l’Istat ha diffuso ieri sui ruoli di genere in occasione della giornata contro la vio… -