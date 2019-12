Almanacco del 19-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)del giorno e siamo a giovedì e il 19 di dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fausto martire è San Bernardo patrono di Teramo proprio di pranzo andiamo a parlare un nome Germanico dalle antichissime origini deriva dal termine Bear Hair forte come un cinghiale un termine attestato per la prima volta che personale intorno al IX secolo nella forma di Bear sempre aperte le novità come filosofia di vita e non negarsi nulla sperimentare tutto evitare di cadere nella Trappola delle abitudini che frenano l’attività della mente l’amore per lui che di casa di abitudini di pensiero quando lo trova e felice perché Evita la noia facilmente si sposa però con una donna molto deciso e costante degli altri considerato uno che quando passa Lascia il segno perchécritico informato e soprattutto in prevedibile Tantissimi auguri a tutti coloro che sono ...

