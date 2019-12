Roma | tassista presa a schiaffi per 6 euro La cliente | “Lei non sa chi sono io!”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ha dell’incredibile il fatto che si è verificato circa una settimana fa a, presso via delle Botteghe Oscure: unadi 47 anni è stata infatti aggredita da una suaperché non ha percorso la corsia preferenziale. Epartiti insulti,e spinte. Si chiama Rosina, la47enne aggredita una settimana … L'articoloper 6. La: “Lei non sa chiio!” proviene da www.meteoweek.com.

