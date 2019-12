Guida last minute al Natale | regali simpatici fai da te

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il kit per i biscottiI portachiavi con i tappi in sugheroLa cantinetta fai da teLa tazza personalizzataLa decorazione naturale per la cucinaL'album delle dedicheIl porta foto con le molletteLe scritte fiorite Il kit per le torteIl kit per la voglia di gelato La scatola per superare l'invernoI biscottini fatti in casaSe quest’anno avete voglia di dedicarvi a qualche lavoro manuale, potrebbe essere l’occasione migliore per costruire piccoli doni per chi vi circonda. Meno scontati di quelli acquistati nei negozi, personalizzabili ed economici, idifai da te sono un’idea da prendere in considerazione per riscoprire il valore più autentico delle feste. Perché sebbene i più piccoli cerchino con affanno isotto l’albero chiesti a Babbo, per i più grandi è spesso persino difficile capire cosa si desidera. E si finisce per comprare oggetti ...

PatronMultimedi : Guida last minute per regali di Natale originali, limited edition e altri oggetti incredibili… - MorfeoADV : Guida last minute per regali di Natale originali, limited edition e altri oggetti incredibili… - Piccolaienametr : Guida last minute per regali di Natale originali, limited edition e altri oggetti incredibili… -