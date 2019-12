Traffico Roma del 17-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 dicembre 2019) anord incolonnamenti sulla via cassia da la giustiniana a via di grottarossa; analoga situazione sulla flaminia da via di grottarossa a viale di tor di quinto, tutto verso il centro città. TRAFFICATO anche IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI DAlla salaria A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti dalla tiburtina al BIVIO PER L’A24, MENTRE IN ESTERNA code a tratti TRA-fiumicino e pontina. ai parioli, incidente su Corso di Francia in prossimità dell’uscita per l’auditorium in direizone di viale dei parioli: ci sono code a partire dal bivio con via del foro italico. SULLA LINEA METRO A. PER UN INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE È CHIUSA LA STAZIONE FLAMINIO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ...

