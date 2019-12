Polmonite | tutto quello che dovete sapere

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019), quanto conosciamo questa malattia? Purtroppo ancora troppo poco. Disinformazione e fake news aleggiano sovrane sopra una patologia che si potrebbe prevenire con dei piccoli accorgimenti. Eccoche dobbiamoin merito. Laè una malattia da non sottovalutare mai. Si stima che nel 2017 il tasso di ricoveri sia aumentato del 6% rispetto all’anno precedente. La malattia è grave e può essere pericolosa, ma noi non la conosciamo abbastanza. Secondo una ricerca condotta da AstraRicerche per conto di Pfizer è emerso che la disinformazione e la sottovalutazione del rischio mettono a dura prova la nostra salute. Lacolpisce maggiormente gli over 65 (il 97% dei decessi). In Italia è una delle principali cause di morte: muoiono più persone perche per incidente stradale, ad esempio. Nel 2016 10.837 vittime contro 1.254. Eppure siamo ...

