Bufera negli USA | no vaccini contro l’influenza ai bimbi dei migranti detenuti ai confini

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Polemiche in America per i bambini diillegali, che non vengono immunizzati durante la detenzione nei centri di confine Usa. L”US Customs and Border Protection’ (Agenzia di protezione delle dogane e dei) ha deciso infatti di non vaccinare i piccolil’influenza. Oggi – rivela la Cnn – un gruppo di parlamentari democratici ha mandato una lettera di veemente protesta. L’anno scorso, tresono morti nei centri di detenzione di frontiera per complicazioni. “E’ una decisione inconcepibile che continua a mettere in pericolo la salute dei bambini e delle famiglie degli immigrati, nonché di tutta la popolazione“, si legge nella nota inviata dai deputati al commissario dell’ Agenzia, Mark Morgan.L'articoloUSA, noaideiaisembra ...

