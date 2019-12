Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | 12a giornata | Ragusa supera Torino senza

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) In attesa della sfida di sabato sera a Empoli, e anche del recupero del match con Costa Masnaga rinviato per i problemi di trasporti della formazione lombarda, la Passalacquamette a segno la sua nona vittoria in questo campionato diA1. Lo fa nell’anticipo (di quasi due settimane) del 12° turno, in cui, al PalaMinardi,l’Iren Fixiper 87-62, che segna anche il temporaneo aggancio al Famila Schio in testa alla classifica. Trascinatrici per le siciliane sono Ashley Walker e Dearica Hamby con 19 punti a testa (la seconda ci aggiunge 14 rimbalzi), mentre chiudono a quota 15 Chiara Consolini e Giuditta Nicolodi. Anon basta una prova da 20 punti di Ilaria Milazzo, da 16 di Beatrice Barberis, da 11 di Melisa Brcacinovic. Il primo quarto è devastante in favore della Virtus Eirene, che offensivamente risulta molto difficile da fermare per la difesa ...

