Pan – Viaggio sull’isola che non c’è | trama | cast e streaming

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Pan –sull’isola che non c’è:film Italia 1 Questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pan –sull’isola che non c’è, film diretto da Joe Wright, rivisitazione del classico Peter Pan di J. M. Barrie che porta sul grande schermo l’origine della leggenda del bambino che non vuole crescere se però non avesse mai avuto in odio il pirata sua nemesi. Nelfigurano Hugh Jackman, Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried e il giovane Levi Miller nel ruolo di Peter Pan. Ma di cosa parla Pan –sull’isola che non c’è? Vediamo insieme ladel film. Pan –sull’isola che non c’è:Peter, un giovane orfano, cresciuto fin dalla tenera età in un orfanotrofio inglese, nel pieno della seconda guerra mondiale, trascorre in ...

