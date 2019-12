Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Impietose le pagelle di, specchio di unapiù che deludente del capitano del Napoli da cui ci si aspettava molto di più. Gattuso lo ha schierato nella sua posizione ideale, in quel 4-3-3 che tanto lo esalta nella Nazionale di Mancini.non va oltre il generoso 5 del Mattino e prende un sonoro 4 dache definiscela sua5 Non ne combina una giusta, come Paperino nei giorni sfigati. Dovrebbe allargare il campo, invece se ne va per conto suo. Davanti a lui sembrano dei fenomeni, che gol che si divora nel primo tempo, poi Sepe (voto 7,5) gli nega la gioia su punizione. Esce tra i fischi e incominci a farsi delle domande Mattino4,5 Non salta l’uomo e quando taglia bene divora la più clamorosa delle occasioni. Solo un tiro su punizione La Gazzetta dello Sport4 Emblematica la situazione di, che era ...

Capolii21 : RT @napolista: Sonora bocciatura per #Insigne. Prestazione indecorosa secondo Repubblica Generoso il 5 del Mattino che paragona il capitan… - napolista : Sonora bocciatura per #Insigne. Prestazione indecorosa secondo Repubblica Generoso il 5 del Mattino che paragona i… - MTravanut : @LaMerlettaia No, è stata una sonora bocciatura alle improvvisazioni: a) circa le alleanze; b) sulla candidatura de… -