Montella | «Dopo il gol di Vlahovic pensavo di vincere» Commisso | «Grandi! Fermata la

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'allenatore viola: «Io saro'sempre in discussione, poi dipende anche dalle aspettative della società. Sarebbe bello giocare sempre contro squadre di questo livello, è pur vero che quattro sconfitte consecutive non possono essere accettate facilmente». Entusiasta del punto conquistato il presidente Rocco. Antonio Conte deluso: la polemica per l'eliminazione dalla Champions va avanti

