Edolo, intossicati dal monossido di carbonio della stufa: mamma e due bambini in ospedale (Di domenica 15 dicembre 2019) È riuscita a chiamare i soccorsi appena in tempo, essendosi accorta del forte odore di fumo in casa. Una madre e i suoi due bambini sono finiti in ospedale in gravi condizioni per un'intossicazione da monossido di carbonio provocata dalle esalazioni della stufa a pellet accesa in casa. È successo a Edolo, nel Bresciano.

Leggi la notizia su milano.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Edolo intossicati