Alessandro Basciano sul trono? “Se mi chiamassero per partecipare risponderei di si”

(Di domenica 15 dicembre 2019)confessa che gli piacerebbe salire sula Uomini e Donne, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatore Si torna a parlare di, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche alClassico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La non scelta di Giulia intervistato da Uomini e Donne Magazine ha fatto sapere che sta ritrovando la tranquillità dopo la delusione provata a Uomini e Donne. Ha ammesso che da tempo sospettava che non sarebbe stato lui la scelta, aveva notato che si era allontanata da lui, ma voleva lottare fino alla fine. L’ex corteggiatore ha aggiunto: “Quando è arrivata la scelta sono scoppiato in lacrime, non per la delusione o per lo stupore, ma perché per l’ennesima volta mi sono ritrovato a mettermi in gioco e a ricevere una delusione sentimentale.” Il giorno della scelta lui stesso ...

