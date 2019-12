Vento e feriti | il Sud fa la conta dei danni della tempesta di Santa Lucia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alessandro Ferro Una tromba d'aria ha colpito Lauria ferendo sei persone di cui una in gravi condizioni. Nottata diin Sicilia con raffiche diad oltre 100 Km/h e numerosia Palermo. Le Eolie sono isolate Ladiè passata ma ha lasciato dietro di sè un'enorme scia dilegati soprattutto alche ha soffiato con raffiche superiori ai 100 Km/h. Se al Nord la cadutaneve in città non ha creato particolari problemi se non di ordinaria amministrazione legata alla circolazione stradale, la situazione è stata ben diversa al Sud con numerosie persone ferite. Tromba d'aria a Lauria Sei, di cui uno grave, è il bilancio dello scoperchiamento di una parte del tetto del Palazzetto dello sport "Alberti" di Lauria, in provincia di Potenza a causa di una tromba d'aria. Gravissima una donna di 28 anni che è stata ...

Maumol : RT @LaStampa: Vento forte e pioggia stanno provocando molti danni in diverse regioni d’Italia. - LaStampa : Vento forte e pioggia stanno provocando molti danni in diverse regioni d’Italia. - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Il forte vento che ha sferzato l'Italia ha provocato il crollo del tetto di una palestra a Lauria. Otto giovani feriti,… -