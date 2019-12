Olocausto: 6500 resti umani trovati vicino al lager di Gusen. Sono dei deportati (Di sabato 14 dicembre 2019) I 6.500 resti umani trovati a Gusen appartengono ai deportati dell’Olocausto. I resti erano stati trovati in un seminterrato vicino alla cittadine nell’alta Austria, a circa 25 chilometri da Linz, nel 2018. Ma è solo ora che gli esperti hanno determinato la provenienza di ossa, capelli, denti, ceneri. Gusen era il sotto-campo di Mauthausen, un «campo di punizione e di annientamento attraverso il lavoro». Lì morirono migliaia di persone, principalmente per gli stenti e il lavoro nella vicina cava di granito. Secondo i dati ufficiali Sono stati sessantatremila i morti, tra cui moltissimi italiani, ma si pensa che in realtà a perdere la vita a Gusen siano stati molti di più. Mauthausen Foto: Epa «Riteniamo che si tratti proprio di resti di deportati del campo di Gusen», ha affermato Stephan Matyus, che lavora nella sezione «Commemorazione» del Memoriale di ...

