Tutela della Natura | con “Effetto farfalla” 2000 studenti sono andati a lezione di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)stati oltreglisardidi ambiente con il progettofarfalla – Tante piccole azioni per grandi cambiamenti” promosso dalla Regione Sardegna – Assessorato Ambiente e coordinato dal Parco di Porto Conte di Alghero. Bambini ed adolescenti che hanno studiato le maggiori tematiche legate al deterioramento dello stato ambientale del Pianeta. Il progetto è durato sei mesi: “Da giugno a dicembre 2019state realizzate sul campo diverse iniziative. La fase finale è stata riservata al mondoscuola. E’ stata una occasione importante – sottolinea Mariano Mariani, direttore del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – per affrontare con glialcuni temi centrali sulladel nostro Pianeta: cause ed effetti dei cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, inquinamento dell’ambiente marino ...

Roberto_Fico : Buon lavoro a Marta Cartabia, appena eletta Presidente della Corte Costituzionale. La prima donna a ricoprire quest… - SergioCosta_min : Riduzione delle #emissioni, aiuto ai Paesi più poveri per uno sviluppo sostenibile, investimenti nell'economia… - AndreaRomano9 : La Commissione Esteri @Montecitorio approva - con voto favorevole @pdnetwork - la risoluzione su #HongKong che ”rib… -