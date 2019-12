La sindrome Cria, una nuova malattia autoinfiammatoria (Di giovedì 12 dicembre 2019) Si chiama sindrome Cria, da “cleavage-resistant Ripk1-induced autoinflammatory”, ed è una malattia autoinfiammatoria appena scoperta da un team di ricercatori del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, in Australia, e del National Human Genome Research Institute dello statunitense National Institutes of Health. Appena identificata, i ricercatori hanno inoltre individuato la causa genetica alla base della malattia: si tratta di una mutazione in una proteina chiave correlata alla morte cellulare (apoptosi), chiamata Ripk1. Lo studio è stato appena pubblicato su Nature. Le malattie autoinfiammatorie, ricordiamo, sono un gruppo di malattie rare causate da un’attivazione anormale del sistema immunitario innato, che porta a episodi ricorrenti di febbre alta e di infiammazione, fino ad arrivare a danneggiare gli organi. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno monitorato ...

