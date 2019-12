Barbara D’Urso | incidente in diretta | “Sopravvivo a tutto”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Sopravvivo a tutto”, questa la frase ironica con la qualeD’Urso è uscita dall’impaccio di unpiù o meno scampato. Pericolo inper la conduttrice di Live non è la D’Urso, che ha rischiato d’esser vittima proprio del suo look mozzafiato.sfoggiava una mise dai tacchi vertiginosi, abbinati ad un abito bianco e argento con minigonna altrettanto vertiginosa. E a proposito di vertigini, la D’Urso stavolta ha rischiato di farsi male davvero. Mentre si destreggiava intra gli ospiti della puntata speciale dedicata alla politica,ha rischiato di cadere nella “botola” al centro dello studio. In quel momento le regia stava seguendo il dibattito animato tra gli ospiti in puntata, perdendo l’sventato dalla conduttrice, che scossa dallo spavento ha spiegato al pubblico in studio: ...

