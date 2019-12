Menu di pesce gustoso e sostenibile? Occhio all’etichetta!

dilei

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’estate è ancora lontana, ma tu vuoi portare in tavola un buon piatto di mare che ti ricordi le spiagge dalla sabbia bianca, il sole sugli occhi e la salsedine sulla pelle. Naturalmente, il tuoperfetto ha dei requisiti fondamentali: oltre ad essere nutriente e ricco di gusto, deve anche rispettare l’ambiente. Ma come puoi conciliare tutte queste qualità nei piatti diche ami cucinare con le tue mani? Il segreto è leggere l’etichetta che accompagna (o almeno dovrebbe) i prodotti ittici messi in vendita al supermercato o nella tua pescheria di fiducia. Ebbene sì, la Normativa Europea prevede che ogni alimento venga descritto accuratamente in modo che il consumatore faccia acquisti consapevoli. E tu, prima di comprare prodotti di mare, leggi l’etichetta? Sai quali informazioni dovrebbe riportare? È il momento di capire perché è importante e quali caratteristiche dovrebbe ...

