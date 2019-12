Malattie rare endocrine | la prof Colao | “Napoli riferimento per il sud Europa”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – L’Università Federico II di Napoli è ilpiù a sud in Europa di un grande network che, in base a una direttiva UE, ha l’obiettivo di organizzare sinergicamente la conoscenza e la ricerca sulle patologie. “Restare – Rete– SUD”, per la seconda volta a Napoli è il workshop coordinato da Annamariasu queste patologie che interessano migliaia di persone, con i massimi esperti italiani e internazionali da oggi per due giorni al Grand Hotel Santa Lucia. “Lenella comunità europea sono al centro di un progetto unitario centrato sui pazienti che spesso non sanno a chi rivolgersi, hanno difficoltà proprio per la rarità di alcune patologie per le quali non ci sono ancor terapie per le circa 2000che riguardano anche in Campania almeno millecinquecento persone. Ma ...

