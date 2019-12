eurogamer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il publisher di Cooking Simulator, Car Mechanic Simulator, Thief Simulator VR (e di altri titoli del filone simulator) è al lavoro su I Am, un vero e propriodi.Untrailer del gioco mostra il figlio di Dio compiere vari miracoli descritti nelTestamento, curare i non vedenti, moltiplicare i pesci e camminare sulle acque. Tuttavia non mancheranno crocifissioni e resurrezioni. "Puoi cercare di salvare il mondo come lui ha fatto, sei pronto a combattere contro Satana nel deserto, esorcizzare demoni e curare gli ammalati? O ancora placare il mare in tempesta?" - recita la descrizione del gioco. Leggi altro...

antokio : RT @Multiplayerit: I Am Jesus Christ, annunciato un accurato simulatore di Gesù di Nazareth - Eurogamer_it : I Am Jesus Christ è un nuovo simulatore di Gesù in prima persona - Multiplayerit : I Am Jesus Christ, annunciato un accurato simulatore di Gesù di Nazareth -