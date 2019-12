Renzo Ulivieri e il retroscena sul Tiki-Taka | “Ecco chi lo inventò Era un precursore

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) “A Coverciano Corrado Viciani è ancora materia di studio. Quando parlano di, del calcio spagnolo e sudamericano, io dico che il ‘gioco corto’ l’ho conosciuto tanti anni fa avendo allenato la Ternana. Anche se sono arrivato dopo qualche anno rispetto a Viciani quella traccia era rimasta”. A parlare così è il direttore tecnico della scuola allenatori e presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, intervenuto alla presentazione del libro ‘Il Maestro’, che racconta proprio le vicende di Vinciani, calcistiche e non. “Fu un, una grande novità per quel tempo. Io ho avuto la fortuna di arrivare dopo di lui a Terni e di apprendere cose che erano materia oscura. Per questo Viciani è stato sottovalutato in qualche momento, perché era troppo avanti, probabilmente se avesse avuto la fortuna di ...

