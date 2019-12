Emma Marrone e Gigi D’Alessio | emozione pura sul palco di ’20 anni che siamo italiani’

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019)D’Alessio e Vanessa Incontrada raccontano i loro primi vent’da “italiani”, da quandoha fatto il suo primo exploit nazionale a Sanremo a quando Vanessa è arrivata in Italia, diventando subito un volto familiare e popolare. Un racconto dell’insolitoversario al centro delle serate-evento in compagnia di una grande orchestra e un nutrito cast di ospiti, a testimonianza di come sono cambiate le usanze, i modi e i gusti degli italiani in questi ultimi vent’. Grande successo per lo show di Rai Uno, dove una ricca carrellata di ospiti ha intrattenuto il pubblico. Flavio Insinna, Michele Placido, Alessio Boni, l’attrice e modella Rocio Munoz Morelas. E ancora, a pochi giorni dall’uscita del loro primo film di Natale, sono saliti sulanche Ficarra e Picone, e la rivelazione di Sanremo 2019 Achille Lauro. ( dopo ...

