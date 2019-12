Argentina | Fernandez presenta l’esecutivo Ma la strada è in salita

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) La vittoria di Albertoalle elezioni presidenziali argentine del 28 ottobre ha segnato un deciso cambio di passo nelle dinamiche politiche interne di Buenos Aires. L’affermazione dei peronisti, infatti, giunge in un momento in cui i progressisti latinoamericani sono in forte difficoltà: sconfitti in Uruguay, ad El Salvador e in Brasile ed estromessi dal potere in Bolivia. Il caso dell’, però, è influenzato da fattori ben diversi: il Paese vive una fase di gravissima crisi economica e sociale che rischia di spingerlo sull’orlo del default. Mauricio Macri, Capo di Stato uscente di tendenze liberali, è stato travolto dell’insoddisfazione popolare ed ha subito una cocente sconfitta al primo turno delle elezioni presidenziali. Gli sviluppi Lazione del nuovo esecutivo peronista, che ha avuto luogo nella giornata di venerdì, ha offerto alcuni ...

