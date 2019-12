Colpevole di prescrizione

ilfoglio

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Stamattina mi ero svegliato di buon umore ma poi, come Josef K., qualcuno deve avermi calunniato poiché all'improvviso mi sono ritrovato. Infatti alla radio un anonimo ascoltatore chiamato a dire la propria sullaha spiegato che vogliono mantenerla solo quelli che desiderano l

Mov5Stelle : “Il blocco della prescrizione è un primo passo di civiltà per l’Italia. La presunzione di innocenza è un valore, m… - ilfoglio_it : Essendo favorevole alla prescrizione, evidentemente sono colpevole. 'Bandiera Bianca', la rubrica di… - calandrinofran2 : RT @Mov5Stelle: “Il blocco della prescrizione è un primo passo di civiltà per l’Italia. La presunzione di innocenza è un valore, ma non sa… -