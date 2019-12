Lavori in Piazza Castello | Genovese | “Sarà tutto pronto in 180 giorni”

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Si riparte. Dopo sette anni di attesa, quest’oggi, gli operai dell’impresa salernitana Giotto sono entrati in azione a, nel centro di Avellino. Sette anni di agonia e finalmente isono partiti. Il cronoprogramma, annunciato dall’assessore aiPubblici, Antonio, prevederà in primis la pulizia del cantiere dalle erbacce presenti. Poi, la ditta salernitana, che ha vinto l’appalto per 348.000 euro, si occuperà della ripavimentazione dellacon pietra lavica e annessi marciapiedi. L’area di, per la gioia dei tanti commercianti che in questo lungo periodo sono stati tagliati fuori dal resto della città, sarà attraversata da una bretella di congiungimento tra via Circumvallazione e Corso Umberto. “Nel giro di sei mesi – dichiara l’assessore ...

