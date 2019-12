Tumori | le tinte e i liscianti per i capelli potrebbero aumentarne il rischio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Le donne che usano tinture e prodotti chimici per la stiratura deihanno unmaggiore di sviluppare il cancro al seno, rispetto a quelle che non usano queste sostanze. Lo rivela uno studio americano pubblicato online sull’International Journal of Cancer. Utilizzando i dati di 46.709 donne incluse nel ‘Sisters Study’, i ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences (Niehs) Usa hanno scoperto che coloro che si eranonell’anno prima dell’arruolamento nello studio avevano il 9% di probabilità in più di sviluppare cancro al seno. “In passato il legame tra la tintura pere il cancro è stato studiato a lungo, ma i risultati sono sempre stati incoerenti”, ha dichiarato l’autrice del nuovo lavoro, Alexandra White, capo del Niehs Environment and Cancer Epidemiology Group. “Nel ...

