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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19 | 00 SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA ...

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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 19:00 (Di mercoledì 4 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’ E IN CARREGGIATA OPPOSTA DA TOR DE CENCI VERSO IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE, CODE NELLE DUE DIREZIONI. ANCHE SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DELLA CIRCONVALLAZIONE AURELIA. E PER UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE OSTIENSE, FILE SU VIA DEL PORTO FLUVIALE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO.  CHIUSA IN ZONA PORTUENSE VIA MONTEVERDE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E LARGO ALBERTO PEPERE VERSO VIA DEL CASALETTO. SU VIA SALARIA , ...
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