San Donà di Piave | 17enne trovato morto a casa di un amico Forse overdose da farmaci

Ivana Trump : "RosSano Rubicondi o Donald Trump? Non voglio essere una badante!" : Ivana Trump e Rossano Rubicondi si sono raccontati nel talk show serale di Barbara D'Urso e, alla domanda su chi preferisce come marito, l'ex moglie di Donald Trump ha scherzato sull'età. Ivana Trump tra Rossano Rubicondi e Donald Trump: se potesse tornare indietro quale marito sceglierebbe? La domanda le è stata rivolta durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, e l'ex modella non ha risparmiato battute sull'età dell'attuale Presidente ...

Live non è la D’Urso - Ivana Trump : “Donald o RosSano? Preferisco essere la baby sitter che la badante” : Ivana Trump, l’ex moglie del presidente Usa Donald Trump, è stata ospite dell’ultima puntata di Live non è la D’Urso assieme al secondo marito Rossano Rubicondi per raccontarsi e parlare dei suoi matrimoni con il tycoon e l’ex modello con cui, nonostante i 23 anni di differenza, ha avuto un grande amore. “Dico sempre che Preferisco essere la baby sitter che la badante”, ha detto riferendosi alla differenza ...

Donazione di Sangue - Aou Sassari : «Piccoli gesti per essere vicini ai nostri concittadini» : Alle nove erano già lì, in fila e ordinati, per donare il sangue, pronti anche così a servire la popolazione in particolare chi ha bisogno continuo di emocomponenti. Uomini e donne della Brigata Sassari questa mattina hanno risposto all’appello del Centro trasfusionale dell’Aou di Sassari, dell’Avis comunale e dell’Avis provinciale. Si sono presentati all’autoemoteca, messa a disposizione dall’Avis ...

Festival di Sanremo 2020 : Amadeus vuole a tutti i costi Donatella Rettore : Donatella Rettore a Sanremo 2020: la proposta di Amadeus Continuano a ritmo spedito i preparativi per il Festival di Sanremo 2020. Che, com’è noto, andrà in onda su Rai Uno dal 4 febbraio all’8 febbraio 2020. Amadeus è il conduttore della settantesima edizione della kermesse ma pure il diRettore artistico. E per questo sta facendo […] L'articolo Festival di Sanremo 2020: Amadeus vuole a tutti i costi Donatella Rettore proviene ...

Paola Ferrari contraria a Diletta Leotta a Sanremo ma la rete non perdona : Rosicona! : Quello tra Paola Ferrari e Diletta Leotta sembra essere una vera faida, combattuta con colpi di freccia velenosi. A lanciarlo in modo più massiccio è la presentatrice di Domenica Sportiva, che in più di un'occasione si è scagliata contro il suo collega, come è successo oggi durante l'appuntamento settimanale con TV Talk, su Rai3. Paola Ferrari e Diletta Leotta sono le principali esponenti di due diverse generazioni di giornalisti sportivi e ...

Donazione di Sangue : la solidarietà della Brigata Sassari : sangue ed emocomponenti sono presidi terapeutici irrinunciabili e, anche se in generale in Sardegna le donazioni di sangue sono in aumento, si intuisce che queste non sono sufficienti. Ecco perché quella organizzata per lunedì 2 dicembre, in piazza d’Italia, sarà una giornata importante per la Donazione di sangue. A essere protagonisti saranno gli uomini della Brigata Sassari, sempre pronta a rispondere agli appelli e alle necessità della ...

Riceve insulti razzisti e abbandona il campo - ma il giudice sportivo lo condanna : la Sanzione è assurda! : Cornuto e mazziato! Qualche giorno fa, durante la partita di Eccellenza emiliana tra Bagnolese e Agazzanese, il portiere senegalese 37enne Omar Daffe ha abbandonato il campo dopo gli insulti razzisti ricevuti dagli spalti dell’impianto di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, dove si stava giocando il match, poi sospeso dall’arbitro al 29′ del primo tempo in seguito ai fatti accaduti. Ma per l’estremo difensore, oltre al ...

San Donà di Piave. Giovanni Trentin morto prima di esibirsi a Cremona : Giovanni Trentin, 36 anni di San Donà di Piave (Venezia), componente di una banda musicale, è morto a Cremona stroncato

Inter e Milan - rispunta l’idea San Donato per lo stadio : «Se poi dovessimo avere dei problemi, ci faremo venire altre idee». Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha aperto così al famoso piano B per lo stadio dei rossoneri insieme all’Inter. E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra le altre idee è rispuntata anche una vecchia ipotesi. Si parla infatti di San Donato, […] L'articolo Inter e Milan, rispunta l’idea San Donato per lo stadio è stato realizzato da Calcio e ...

Giovane italiano dona le proprie cellule staminali : salvato paziente inglese affetto da grave tumore del Sangue : Pochi giorni fa, un Giovane residente in Piemonte, con un atto di grande altruismo e gratuita solidarietà, ha offerto una concreta speranza di guarigione ad un paziente inglese affetto da una grave patologia tumorale del sangue, donando le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo (CSE). Mario (il nome è di fantasia) è risultato l’unico compatibile tra oltre 37 milioni di donatori iscritti nei Registri Internazionali che si rendono ...

Calcio : Sandonà (Gruppo Zaia) - 'bandiera S. Marco rappresenta tutti i veneti' : Vneezia, 11 nov. (Adnkronos) - “Il divieto di esporre la bandiera di San Marco all’interno dello stadio Euganeo di Padova prima della partita di Calcio è davvero ingiustificato. La millenaria bandiera Serenissima, dalla quale deriva il gonfalone ufficiale della Regione del Veneto, rappresenta tutti

Svolta spirituale per Nathalie Caldonazzo : riti sciamani con salvia e palo Santo : Dopo il difficile percorso affrontato a Temptation Island Vip, che l'ha portata alla rottura con il fidanzato Andrea Ippoliti, Nathalie Caldonazzo sta riprendendo in mano le redini della sua vita. Decisa e determinata, si sta buttando a capofitto nel lavoro, pronta a nuovi progetti e concentrata sulle sue due più grandi passioni l'arte e la musica. Da quando è tornata dalla Sardegna, la showgirl sembra essere rinata grazie anche ad una ritrovata ...

Uomini e Donne : Giulio starebbe penSando di abbandonare il programma : È un'indiscrezione piuttosto inaspettata quella che sta impazzando sul web nelle ultime ore: pare che Giulio Raselli abbia confidato ad alcuni amici di considerare l'ipotesi di ritirarsi da Uomini e Donne senza scegliere. L'influencer Amedeo Venza, in particolare, ha riportato il gossip secondo il quale il tronista sarebbe parecchio insofferente in questo periodo, soprattutto a causa delle voci che lo vorrebbero d'accordo con una delle sue ...

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato La sua casa è l’ospedale Sant’Anna : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle