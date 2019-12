Inferno di fiamme nel sottosuolo | Fuorigrotta resta al buio | esclusa la banda del buco

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli –die fumo neldi, mattina ad altissima tensione nel quartiere flegreo di Napoli. Dall’alba di oggi i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri stanno intervenendo all’angolo tra via Sebastiano Veniero e viale Augusto per un grosso incendio divampato nella rete elettrica. L’allarme è scattato stamattina intorno alle 7. È a quell’ora che sono arrivati sul posto i primi soccorsi. Scoperchiato il tombino dal quale proveniva il fumo, i pompieri si sono ritrovati davanti agli occhi una scena a dir poco drammatica. Il tunnel sotterraneo era infatti completamente invaso dal fumo. Nonostante la delicatezza dell’intervento, i vigili del fuoco sono comunque riusciti a domare lee la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore. Ancora ignote ...

