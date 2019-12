Assicurazione auto - c'è già la doccia fredda : "Altro che rivoluzione - tutti pagheranno di più" : Le imprese assicuratrici: ''La presunta rivoluzione nella rc Auto, in realtà è una vittoria di Pirro. Questo significa che...

Assicurazione Rc auto : la classe di merito sarà familiare - vale anche per moto e scooter : Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato con apparente grande soddisfazione il fatto che, nel Dl fisco, è stato inserita un'importante novità relativamente all'Rc auto. Una delle maggiori voci di spesa nella gestione degli autoveicoli, ossia l'Assicurazione, potrebbe, per ciascuna famiglia, essere ridotta grazie all'opportunità di beneficiare della classe di merito più bassa esistente in un nucleo familiare. Non è un caso che i deputati grillini ...

Arriva Assicurazione rc auto familiare - premi a fascia più bassa. Vale anche per moto e scooter : «Nel dl fisco siamo riusciti ad ottenere un'importante novità sulle assicurazioni. Grazie ad un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia...

Sardegna : in auto con mezzo chilo di droga - senza patente né Assicurazione - arrestato : In auto con mezzo chilo di hashish, senza patente né assicurazione e con oltre 1500 euro in contanti nelle tasche. C.M., 20 anni, originario di Quartu Sant’Elena e ufficialmente disoccupato, è stato arrestato lo scorso pomeriggio dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane – dopo aver passato la notte agli arresti domiciliari – ieri ...