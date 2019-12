Promozione | Edil Appia Basket Sant’Agnese sconfitta in casa dalla Pall Baiano

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNon sa più vincere l’che nell’ottava giornata del campionato diCampania cede incontro laacanestroper 49 a 54 dopo 40’ minuti di dura lotta e raccoglie così la quartaconsecutiva. Partita equilibrata che ha visto gli ospiti sempre in pieno controllo sia nel primo tempo (22-29 al 20’) sia in avvio di terza frazione nella quale hanno raggiunto anche un gap in doppia cifra. A questo punto gli uomini della presidentessa Manganiello hanno serrato le fila e, grazie ad una asfissiante difesa a zona, hanno recuperato e rimesso il naso avanti nell’ultimo quarto riuscendo anche a portarsi sul +7 a tre minutisirena finale (47-40 al 37’). Poi il crollo nel finale e il parziale di 14 a 2 dicondannava i sanniti alla, la quarta di fila dopo le tre vittorie che avevano dato ...

