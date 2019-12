Michele Santoro sbotta | Rai e La7 | nei corridoi non ci sono mie foto

Michele Santoro : "Nei corridoi di Rai e La7 non ci sono mie foto. Eppure ho battuto diversi record" : Michele Santoro torna a parlare e attacca a testa bassa la televisione che, a suo dire, l’avrebbe lasciato fuori dalla porta.Il giornalista ce l’ha con la Rai, ma non salva nemmeno La7, rete nella quale realizzò Servizio Pubblico, programma che ancora oggi difende il record di trasmissione più vista nella storia dell’emittente.prosegui la lettura Michele Santoro : "Nei corridoi di Rai e La7 non ci sono mie foto. Eppure ho battuto diversi ...

Volare - il documentario sulla trap di Michele Santoro presentato alla Festa del cinema : Il rap è ormai da anni indiscutibilmente il genere di riferimento delle nuove generazioni. Tra i vari sotto-generi la trap è altrettanto indiscutibilmente quello che al momento va per la maggiore, soprattutto tra i giovanissimi, almeno a livello di numeri e streaming online. Non stupisce, quindi, la decisione di Michele Santoro di produrre, con Ram Pace, Luca Santarelli e Cecilia Sala, un documentario interamente dedicato alla trap , presentato ...

Michele Santoro : "La trap mette in discussione il culto della qualità autoriale e porta noi “vecchi” sulle soglie di un mondo sconosciuto” : l dolore perde sempre e quando finisce – ci ha detto qualche giorno fa lo scrittore Sandro Veronesi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro – è un sollievo tale che sfiora la felicità. In ogni caso, vivere l’uno e l’altra “è da eroi”. Non sappiamo se Jama Don, Yolo, Chfnik e Christian King siano felici, ma sono sicuramente degli eroi. Hanno un passato turbolento, un presente ...