Sta per morire ed esprime l’ultimo desiderio | la Disney lo accontenta

baritalianews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Un paziente, malato terminale ha espresso quello che è il suo ultimo: riuscire a vedere in anteprima “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” che uscirà nelle sale il prossimo 18 dicembre. Questa persona, che attualmente è ricoverata presso il Rowans Hospice di Waterlooville, sa che probabilmente, non riuscirà a vedere il film che sta aspettando dal lontano 1977. La notizia bellissima, unica in questa storia straziante, è che la, appena è venuta a conoscenza di questoe della condizione in cui si trova la persona che lo ha espresso, ha deciso dirlo e così il paziente potrà vedere in anteprima il suo film preferito. Per organizzare la giornata al meglio per questa persona malata, l’ospedale ha pensato anche ad una festa a tema. Il paziente ha volutore tutto il suo ringraziamento e ha detto così: “Voglio solo fare i miei più grandi ...

borghi_claudio : Per farvi capire il livello di pressioni che stanno arrivando ecco il povero Patuelli (presidente dell'ABI, i banch… - borghi_claudio : A palazzo Chigi c'è chi briga per approvare il MES e dei fenomeni scendono in piazza contro Salvini che sta all'opposizione. - realvarriale : Quello che sta succedendo a @sscnapoli è inspiegabile solo per osservatori superficiali. 3 cose si sono ripetute da… -